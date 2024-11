E-bikes total ban sa Mandaue

Ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) nideklarar og total ban sa mga e-bike aron malikayan ang paggrabe sa kahuot sa trapiko sulod sa dakbayan.

Matod ni Hyll Retuya, ang paglihok sa Team Head nahitabo human sila nakadawat og mga taho bahin sa nagkadaghang e-bikes partikular na sa Barangay Paknaan diin naobserbahan ang pagdaghan niini.

Lahi sa ubang local government units (LGUs) diin ang presensya sa mga e-bikes giisip nga dili mapugngan, si Retuya nagtuo nga mas estrikto nga mga lakang ang gikinahanglan aron mamintinar ang kaluwasan ug kahapsay sa kadalanan.

Matod ni Retuya nga kining preemptive measure kay gidesinyo aron malikayan ang unregulated nga pagkaylap sa mga e-bikes nga mahimong mosangko sa dugang traffic violations ug disgrasya.

"In Mandaue, we have decided not to allow e-bikes to sprout before the situation becomes unmanageable. It’s better to take action now rather than address problems later,” matod ni Retuya.

Ubos sa bag-ong polisiya, ang bisan kinsa nga tiggamit sa e-bike nga makit-an nga nakalapas sa pagdili mag-atubang sa higpit nga mga sangputanan.

Ang mga malapason ipa-impound ang ilang e-bikes, ug ang mga sakyanan dili na ibalik sa bisan unsang mga paagi. / CAV