E-Certificate Service gilusad sa PSA

Gilusad sa Philippine Statistics Authority (PSA) niadtong Miyerkules, Pebrero 25, 2026, ang E-Certificate Service diin ang mga Pilipino mahimo nang mo-request og digital nga kopya sa mga importanteng civil registry documents sama sa birth, marriage, ug death certificates, lakip na ang Certificate of No Marriage (Cenomar).
Sa usa ka press conference, si National Statistician ug Civil Registrar General Claire Dennis Mapa niingon nga kini nga serbisyo kabahin sa tinguha sa PSA nga patas-an ang kalidad sa serbisyo publiko pinaagi sa paghimo niini nga mas sayon makuha, ingon man ang pagduso sa usa ka paperless ug digital-first nga gobiyerno.
“This is yet another milestone in our mission to elevate civil registration and vital statistics to greater heights through digitalization and innovation,” matod ni Mapa.
“It is a clear step towards a smarter, more responsive government, one that places citizens at the center of every digital advancement,” dugang pa niya.
Gipahayag ni Mapa nga ang mga digital nga kopya sa mga sertipiko madawat na sa mga eskwelahan, mga amo (employers), ug mga institusyong pinansyal.
Gipaneguro sab niya ang paspas, luwas, ug episyente nga paghatod sa matag dokumento ngadto sa nag-request niini.
Ang E-Certificate Service mahimong ma-access pinaagi sa PSAHelpline.ph.
Ang mga gi-request nga dokumento ipadala ngadto sa e-mail address sa kliyente sulod lang sa adlaw o labing dugay, pagkasunod adlaw.
Lahi kini sa tradisyonal nga pisikal nga kopya nga madawat sa nag-request labing minos tulo ka working days human sa pag-request.
Ang bayad sa e-certificates mas barato sab ug gibana-bana nga P50 ngadto sa P90 kon itandi sa pisikal nga kopya.
Matod ni Mapa, ang mga e-certificate aduna sab QR code nga magamit alang sa mas sayon nga pag-verify, ilabi na aron maseguro nga kini gikan gayud sa PSA ug wala giusab o gipalsipikar. /TPM/SunStar Philippines