E-Library sa Mandaue mapahimuslan niadtong minos sa online resources

Gilusad sa Mandaue City ang ilang bag-o nga E-Library niadtong Disyembre 10, 2025, uban sa mga opisyal sa ubos sa pagpangulo ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Ang pasilidad nagtanyag og publikong lugar nga kompleto sa kagamitan sama sa 35 ka computer units alang sa digital access, libreng printing services, libreng kape , ug libreng device charging.
Kini naghimo sa E-Library nga usa ka daling maabot nga sentro alang sa pagtuon, research, ug productivity.
Sa weekends, 24/7 ang operasyon ug sa weekdays, abli gikan alas 8:00 sa buntag hangtod alas 11:00 sa gabii.
Gihimo kini aron maatiman ang mga estudyante, trabahante, ug residente nga nagsalig sa online resources. Gipsabot ni Mayor Ouano ang kamahinungdanon sa teknolohiya sa adlaw-adlaw nga panginabuhi.
Matod niya, “ang kuryente ug digital access hilabihan ka mapuslanon, usa ra ka click makahatag na sa tanan nimong gikinahanglan. Apan kinahanglan gihapon natong gamiton ang teknolohiya sa responsable ug mabinantayon nga paagi.” / ABC