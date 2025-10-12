Superbalita Cebu

E-Painters nakaipsot sa kuryente sa Bolts

E-Painters nakaipsot sa kuryente sa Bolts
GAHI NGA DEPENSA: Gisu­gat sa hugot nga depensa sa Rain or Shine Elasto Painters ang Meralco Bolts forward nga si Raymond Almazan (No. 20) sa Philippine Basketball Association Season 50 Philippine Cup didto sa Ynares Center, Antipolo. / Hulagway sa PBA Images
Published on

Gipatapsingan sa Rain or Shine Elasto Painters ang Meralco Bolts, 96-95, sa overtime sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 11, 2025, sa Ynares Sports Center sa Antipolo.

Bisan nawad-an og momentum sa ulahing bahin sa regulation, wala mosurender ang Elasto Painters og nihimo’g 10-1 run nga gitapos sa clutch tip-in ni Gabe Norwood aron mapugos ang overtime, 90-all.

Si Mike Malonzo ug Andrei Caracut nisugod sa overtime pinaagi sa sunodsunod nga mga shot nga nakahatag og pabor sa E-Painters para sa unang daog sa ilang season opener.

Si Caelan Tiongson nipabuto og double-double performance nga 23 puntos ug 10 rebounds, apil na ang usa ka four-point play nga nakaduol sa Rain or Shine, 88-89, 17 segundos nabilin sa regulation.

Nakahatag usab og suporta sa Bolts sila Keith Datu, Nocum, ug Caracut. Ang Bolts, kinsa natagak sa 0-2 (win-loss) record, gipangulohan nila Bong Quinto ug CJ Cansino nga mibuhat og 18 puntos matag-usa, samtang sila Chris Newsome ug Raymond Almazan nidugang og 12 puntos matag-usa.

Sa laing duwa, nipakita dayon sa iyang talento ang rookie nga si Juan Gomez de Liano sa Converge FiberXers nga midominar sa Titan Ultra, 129-92.

Si De Liano nahimong unang rookie sa kasaysayan sa liga nga nakahimo og triple-double sa debut, nga may 15 puntos, 10 rebounds, ug 11 assists.

Si Justin Arana naghasi sa ilawom sa 20-20 performance, samtang si Justine Baltazar nisuporta og double-double usab (15 puntos, 11 rebounds). Nakatabang usab sila Schonny Winston ug Kevin Racal nga may 12 puntos matag usa para sa Converge. / RSC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph