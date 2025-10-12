E-Painters nakaipsot sa kuryente sa Bolts

Gipatapsingan sa Rain or Shine Elasto Painters ang Meralco Bolts, 96-95, sa overtime sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 11, 2025, sa Ynares Sports Center sa Antipolo.
Bisan nawad-an og momentum sa ulahing bahin sa regulation, wala mosurender ang Elasto Painters og nihimo’g 10-1 run nga gitapos sa clutch tip-in ni Gabe Norwood aron mapugos ang overtime, 90-all.
Si Mike Malonzo ug Andrei Caracut nisugod sa overtime pinaagi sa sunodsunod nga mga shot nga nakahatag og pabor sa E-Painters para sa unang daog sa ilang season opener.
Si Caelan Tiongson nipabuto og double-double performance nga 23 puntos ug 10 rebounds, apil na ang usa ka four-point play nga nakaduol sa Rain or Shine, 88-89, 17 segundos nabilin sa regulation.
Nakahatag usab og suporta sa Bolts sila Keith Datu, Nocum, ug Caracut. Ang Bolts, kinsa natagak sa 0-2 (win-loss) record, gipangulohan nila Bong Quinto ug CJ Cansino nga mibuhat og 18 puntos matag-usa, samtang sila Chris Newsome ug Raymond Almazan nidugang og 12 puntos matag-usa.
Sa laing duwa, nipakita dayon sa iyang talento ang rookie nga si Juan Gomez de Liano sa Converge FiberXers nga midominar sa Titan Ultra, 129-92.
Si De Liano nahimong unang rookie sa kasaysayan sa liga nga nakahimo og triple-double sa debut, nga may 15 puntos, 10 rebounds, ug 11 assists.
Si Justin Arana naghasi sa ilawom sa 20-20 performance, samtang si Justine Baltazar nisuporta og double-double usab (15 puntos, 11 rebounds). Nakatabang usab sila Schonny Winston ug Kevin Racal nga may 12 puntos matag usa para sa Converge. / RSC