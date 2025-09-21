E-Painters nakuryentihan sa Bolts

Nikirig ang Rain or Shine Elasto Painters sa boltahi nga gipagawas sa Meraclo Bolts, 95-89, sa Philippine Basketball Association (PBA) pre-season friendly game didto sa Capital Arena, Ilagan City, Isabela niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025.
Nagtabla ang iskor sa 71-71 sa ikaupat nga quarter sa dihang nipahagsa og 10-1 rally ang Bolts nga maoy naghatag nila og 81-72 nga labaw.
Gipakita ni Allen Maliksi ang iyang kaabatik ug gikandado niini ang daog sa Bolts pinaagi sa usa ka tres nga maoy naghatag og full momentum sa team.
Nabaraw ang unang out-of-town game ni Stanley Pringle para sa Rain or Shine tungod sa maayong depensa ug closing run sa Bolts.
Giplano sa PBA nga mag-host og opisyal nga duwa sa Ilagan isip kabahin sa golden anniversary celebration sa liga sa umaabot nga season. / RSC