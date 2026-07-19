E-Painters nakuryentihan sa Bolts

Misutoy ang kuryente sa Meralco Bolts sa third quarter aron hingpit nga tumbahon ang Rain or Shine Elasto Painters, 122-114, ug makuha ang kadaogan sa Group B matchup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026, sa Ynares Center-Antipolo.
Si Jason Brickman ang nangulo sa game-changing 41-23 run sa third quarter nga maoy niusab sa duwa ug nihatag sa Bolts og 95-83 nga labaw.
Nipakatap si Brickman og 9 puntos sa maong run ug nitapos sa duwa nga adunay 19 puntos ug pito ka assists para makuha ang Player of the Game award.
“This win is very important, every game is important. I think we have a tough group and all the games are going to be tough to win so (it’s) important to bounce back after a loss,” batbat ni Brickman.
Ang import sa Bolts nga si Antonio Hester, kinsa maoy nipuli sa original import nga si Jordon Varnado nga kasamtangang na-injured, nibuhat og 21 puntos ug siyam ka rebounds.
Nakakuha pud og tabang ang Bolts gikan nila Chris Banchero nga niamot og 15 puntos, Bong Quinto (14), CJ Cansino (12) ug Chris Newsome (10).
Samtang sa lain nga duwa, misalign sa hugot nga depensa sa endgame ang San Miguel Beermen aron pahunongon ang Terrafirma Dyip, 109-104, sa susamang venue.
Ang Beermen import nga si George King nipakatap og double-double nga 37 puntos ug 14 ka rebounds. Ang iyang upat ka sunodsunod nga krusyal nga puntos maoy nialsa sa Beermen aron makuha ang labaw sa hingpit, 105-104, sa nahabilin nga 39.1 segundos sa duwa.
Ang free throws ni CJ Perez ug Don Trollano maoy niselyo sa kadaogan. / RSC