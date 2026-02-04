E-taxi sa Sugbo suportado ni Soco

Nipadayag og lig-on nga suporta si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco sa paglusad sa mga electric taxi (e-taxi) sa Metro Cebu, dungan sa pag-ingon nga angayan nang mosagop ang lalawigan sa mga teknolohiyang makatabang sa palibot.
Kini ang gipamahayag ni Soco samtang nangandam ang Cebu Provincial Board (PB) sa pakisusi sa operasyon sa Green and Smart Mobility (GSM), usa ka e-taxi provider gikan sa Vietnam nga nagdagan ubos sa temporaryong permit.
Sa interview niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026, giklaro ni Soco nga ang pagduso og resolution of inquiry sa sunod nga sesyon dili pagsupak, kondili pagpangayo og katin-awan sa proseso sa rollout.
“Kini usa lamang ka resolution of inquiry alang sa umaabot nga session. Alang kini sa mga klaripikasyon. Dili nako gusto nga unhan ang mga kabalaka ni Board Member Seno,” matod ni Soco.
Iyang gitumbok si Board Member Nilo Seno sa Mandaue City, ang Vice-Chairman sa Committee on Traffic and Transportation, nga maoy mas makapatin-aw sa mga isyu nga naggumikan sa konsultasyon tali sa mga lokal nga taxi operators ug sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 niadtong Enero 5.
Alang kang Soco, ang modernong sistema sa transportasyon sama sa e-taxi dako og matabang dili lang sa kinaiyahan, kondili lakip na sa pagsulbad sa nagkagrabe nga trapiko sa Metro Cebu.
Iyang nakita nga ang kaharuhay ug kasayon sa e-taxi makadani sa mga nanag-iya og awto nga mosakay na lang sa public transport.
“There’s a perspective that needs to be appreciated because having this kind of transport system would also entice those who own cars to take public transport, given worsening traffic, the introduction of paid parking fees, and the convenience it offers,” dason sa bise gobernador.
Gikatakdang dapiton sa Hunta Probinsyal ang mga opisyal sa GSM ug ang kadagkuan sa LTFRB 7 unya sa Lunes, Pebrero 9.
Ang tumong mao ang pagtuki sa legalidad ug dagan sa operasyon sa e-taxi sa Sugbo aron maseguro nga mapanalipdan ang interes sa publiko ug sa mga lokal nga transport operators.
Kini nga lakang naggumikan sa floor resolution nga giduso ni Board Member Seno niadtong Pebrero 2 aron matubag ang tanang mga pagduda ug pangutana bahin sa bag-ong sistema sa transportasyon. / CDF