Eala adunay bag-o nga doubles partner

Human sa pipila ka buwan nga pagpahuway sa doubles scene, mobalik ang Filipino tennis star Alex Eala sa doubles nga adunay bag-ong ka-partner ni world No. 62 Nadiia Kichenok nga taga Ukraine para sa WTA 250 Guangzhou Open.
Ang 20-anyos nga kasamtangang No. 54 sa singles ranking, uwahing nakaduwa sa doubles sa Wimbledon niadtong Hulyo, diin sila sa iyang kauban nga si Eva Lys napildi sa round of 64 batok kang Quinn Gleason ug Ingrid Martins, 4–6, 2–6.
Mo-debut sila ni Kichenok sa Guangzhou karong Lunes alas-10 sa buntag, kontra sa pares nga Emily Appleton ug Qianhui Tang.
Gusto ni Eala nga makabawi ug mabalik sa porma sa ikalima niyang Asian swing stop human sa first-round exit sa Osaka ug kapildihan sa qualifying rounds sa Wuhan. / RSC