Eala alas sa D.C

Nagpadayon sa iyang nindot nga duwa ang Pinay tennis star nga si Alex Eala ug gisilat ang inilog nga si Naomi Osaka, 6-4, 6-2, sa Mubadala DC Open women’s semifinal match niadtong Dominggo sa kadlawon, Agusto 2, 2026. (PH time)
Di lalim ang gibuntog sa 21-anyos nga si Eala kay ang world No. 13 nga si Naomi usa ka 4-time Grand Slam champion ug beterano na sa dagko nga duwa.
Apan wa nagpakurat ang Pinay nga si Eala og gibanatan si Osaka nga maoy Australian Open champion sa tuig 2019 ug 2021 ug US Open champion sa 2018
ug 2020.
Tungod sa maong kadaogan nasulod na ang 21-anyos nga Pinay sa iyang unang WTA 500 championship match batok kang world No.3 Jessica Pegula.
Niining pagsuwat nagduwa si Eala ug Pegula sa championship match kadlawon sa Lunes, Agusto 3.
Dagko nga pangalan ang gipangtumba ni Eala sa Mubadala DC Open para masulod sa finals.
Unang niyang gipilde ang Olympic gold medalist nga si Zhing Qinwen, gisunod niya og bihag ang defending champion nga si Leylah Fernandez, dayon ang many-time WTA Tour singles winner nga si Elina Svitolina ug si Osaka. / RSC