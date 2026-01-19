Eala andam na sa 2026 Grand Slam nga duwa

Andam na nga sugdan ni Filipina tennis star Alex Eala ang iyang kampanya sa 2026 Grand Slam sa Australia.
Si Eala, kinsa world ranked No. 49, makighinampakay ni Alycia Parks sa Estados Unidos karong Lunes sa buntag, Enero 19, 2026 (PH time), sa Court 6 sa Melbourne Park, nga nagtimaan sa iyang opisyal nga debut sa Australian Open sa Victoria.
Ang season-opening nga major event mao na lang ang usa ka Grand Slam nga wala pa mahuman sa lista ni Eala.
Nakaapil na siya sa Roland Garros, Wimbledon, ug US Open sa niaging tuig. (RSC)