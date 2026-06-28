Eala apil sa Top 15 nga atngan sa Wimbledon

Ang Filipino tennis star nga si Alex Eala giapil sa list sa New York Times nga usa sa mga player nga angay atngan sa pagsugod sa Wimbledon.
Di man tuod lakip sa paborito nga players sa Grand Slam tournament, apan si Eala nakakuha sa atensiyon sa eksperto nga milista kaniya lakip sa 15 ka tennis players nga tan-awon gyud sa torneyo.
Apil sa lista mao sila Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Amanda Anisimova, Emma Raducanu, Donna Vekic, Barbora Krejcikova, Serena Williams, Iga Swiatek, Jasmine Paolini, Zheng Qinwen ug Paula Badosa.
Si Eala maoy No. 29 seed sa Wimbledon karong tuiga ug makatigi niya ang pambato sa Mexico nga si Zarazua karong Martes, Hunyo 30, 2026 (oras sa Pilipinas). / RSC