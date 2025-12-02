Eala, Bagunas napiling flag bearers sa Pilipinas

Napiling flag bearers sa Pilipinas sila si tennis star Alex Eala ug volleyball star Bryan Bagunas sa opening ceremony sa 33rd Southeast Asian Games sa sunod semana sa Thailand.
Gianunsyo kini ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham "Bambol" Tolentino sa Martes, Disyembre 2, 2025.
"Popularity aside, Alex and Bryan have made impacts in the global sports community and that makes them the best choice to carry the flag in the SEA Games," matod ni Tolentino sa inetrbyu sa www.abs-cbnnews.com.
Si Eala gikan sa iyang malampuson ug makasaysayong kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) events ning tuiga nga nagtuboy kaniya isip world No. 50.
Sa iyang bahin, si Bagunas maoy team captain sa Alas Pilipinas men's national team atol sa makasaysayong kampanya niini sa FIVB World Championship sa niaging buwan.
Dul-an sa 1,700 ka mga atleta ang morepresentar sa Pilipinas alang sa kompetisyon nga gilangkuban og 574 events gikan sa 50 ka mga natad sa paugnat sa kusog. / ESL