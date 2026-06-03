Eala bangis nga misulod sa 2nd round

Nagbangis si Filipina tennis star Alex Eala sa iyang premirong tahas sa Birmingham Open diin iyang gihampak si Australian Priscilla Hon, 6-0, 6-2, niadtong Martes sa gabii, Hunyo 2, 2026 (PH time), sa England.
Si Eala, kinsa maoy top seed sa torneyo ug world no. 37, nagkinahanglan lang og 30 ka mga minutos aron humanon ang 1st set.
Padayon ang kamangtas ni Eala sa 2nd set diin niposte siya og 5-0 nga labaw una narehistro ni Hon ang iyang duha lang ka mga puntos ning maong hinampakay.
"I think I'm really happy with my performance. It's a really good win considering it's my first match on grass and obviously she's a great player so I'm really happy with the win," matod ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com
"I think just give myself grace while also giving my all every single time that I can. I think I've arrived in a much improved state than I did last year so I'm happy about that and I'm excited for what this season holds," dugang niya.
Nakapabor na si Eala sa ilang head-to-head record ni Hon, 2-1. Mao sab kini ang labing unang daog ni Eala batok kang Hon sa grass court. Ang nag-una nilang duha ka mga engkuwentro kaniadto gipahigayon sa hard courts.
Ang impresibong kadaugan gilaumang makahatag sa 21 anyos nga si Eala og dugang kadasig alang sa iyang kampanya sa magsunod nga mga torneyo nga iyang salmutan sa umaabot.
"I'm joining a lot of tournaments that are higher in level and tournaments I haven't been to before so it's really exciting," pasabot ni Eala, kinsa makigkontra ni Russian Alina Charaeva sa 2nd round. / ESL