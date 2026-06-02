Eala, Bartunkova nanamilit dayon

Nasugamak sa makutas nga kapildihan ang panagpares nila ni Filipina Alex Eala ug Czech Nikola Bartunkova sa labing una nilang tahas sa Women’s Tennis Association (WTA) 125 Birmingham Open double’s event sa England niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 1, 2026 (PH time).
Nakahatag og saktong hinampakay sila si Eala ug Bartunkova una sila ningyukbo batok nila ni Harriet Dart ug Maia Lumsden sa Great Britain sulod sa tulo ka sets, 6-4, 2-6, 11-9.
Si Eala kinsa world No. 37, apil sab sa singles event ning maong kompetisyon. / ESL