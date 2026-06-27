Eala batok Mexicano sa Wimbledon

MOSULOD ang Filipino tennis star ug world No. 30 nga si Alex Eala sa prestihiyosong Wimbledon sa unang higayon isip usa ka seeded player, diin nagpaabot kaniya sa unang hugna ang iyang kanhi kaatbang nga si Renata Zarazua.
Si Eala maoy No. 29 seed sa Wimbledon karong tuiga ug makatigi niya ang pambato sa Mexico nga si Zarazua karong Martes, Hunyo 30, 2026 (oras sa Pilipinas).
Nagkaatbang na silang Eala ug Zarazua kausa niadtong 2024 sa USA ITF event, diin gipildi sa naulahi ang garbo sa Pilipinas pinaagi sa sikit nga score, 3-6, 6-4, 6-3.
Tinguha karon sa 20-anyos nga si Eala nga makabos niana nga pilde diha sa mas dako nga entablado—ang Wimbledon.
Dako og dala nga kadasig si Eala human sa iyang solidong stint sa semifinals sa singles event sa WTA 500 Berlin Open. Nagkauban pa gyud sila ni seven-time Grand Slam champion nga si Venus Williams sa doubles event.
Sa miaging tuig sa Wimbledon, wala pa ma-seeded si Eala apan naka-sulod sa main draw, diin natagak siya sa opening round human mapildi sa nahimong kampiyon nga si Barbora Krejčíková, 2-6, 6-2, 6-1. / RSC