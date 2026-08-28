Eala batok qualifier

Sa iyang pagpakighinampakay sa US Open women's singles, makigkontra og usa ka qualifier nga wala pa masayri si Filipina tennis ace Alex Eala, kinsa kasamtangang Women's Tennis Association (WTA) world No. 18.
Gawas niini, nakuha sab ni Eala ang labing taas niyang seeding sa usa ka Grand Slam event. Napili siya nga No. 17 seed ning maong pretihiyusong WTA 1000 tournament.
Kini maoy ikaduha pa lang nga higayon nga nahimong seeded player si Eala sa usa ka Grand Slam tournament sunod sa iyang round of 16-finished sa Wimbledon, diin siya ang No. 29 seed.
Wala pa masayri ang kontra ni Eala sa labing una niyang tahas sa US Open kay padayon pa ang hinampakay sa qualifying event ning pagsuwat.
Kon modaog si Eala sa premiro niyang tahas, kontrahon ni Eala si Oleksandra Oliynykova sa Ukraine o Reese Brantmeier sa host country sa 2nd second round.
Kini maoy ikaduhang higayon nga moduwa si Eala sa US Open.
Sa labing una niyang pagduwa sa kompetisyon sa miaging tuig, nikulit og kasaysayan si Eala dihang naposte niya ang labing una niyang daog sa usa ka Grand Slam tournament diin iyang gipili si Clara Tauson sa Denmark, 6–3, 2–6, 7–6(11), sa first round.
Hinuon sa second round, niyukbo si Eala batok ni Cristina Bucșa sa Spain, 4–6, 3–6. / ESL