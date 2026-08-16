Eala batok world no. 10

Kontrahon ni Pinay tennis star ang world No. 10 nga si Amanda Anisimova sa WTA 1000 Cincinnati Open sa Ohio, USA human niya gidominar si Elena-Gabriela Ruse, 6-1, 3-0, sa Round of 64, niadtong Dominggo, Agusto 16, 2026 (PH time).
Si Eala ug Anisimova magtigi karong Lunes, Agusto 17, 2026 sa Round of 32 diin mao ang usa sa pinakadako nga hagit sa Pinay tennis star.
Grabe ang gipakitang dominasyon ni Eala sa iyang debut sa Cincinnati batok kang Ruse, apan lahi na sitwasyon iyang atubangon batok sa 24-anyos nga Amerikanang si Anisimova.
Nakadaog si Anisimova sa 2017 US Open Girls' singles sa wala pa kini nipahulay gikan sa Mayo 2023 hangtod Enero 2024. Tungod sa walo ka buwan nga pagpahuway, ninaog ang iyang ranking gikan sa No. 46 ngadto sa No. 373.
Apan nagbangis kini sa iyang pagbalik sa korte, nakasulod siya sa duha ka sunodsunod nga Grand Slam finals ug uban pa nga dagko nga mga torneyo.
Tungod niini mikatkat siya balik sa world No. 10.
Sa pikas bahin, si Eala gikan sab sa nindot kaayong mga duwa nga gipangulohan sa iyang kadaugan sa Mubadala DC Open sa Washington, diin nakuha niya ang iyang una nga WTA tournament title human niya gisilat ang world No. 3 nga si Jessica Pegula, 4-6, 6-4, 6-0.
Nibuhat sab og dakong marka ang Filipina sa bag-o lang nahuman nga Canada Open. / RSC