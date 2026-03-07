Eala daog batok Yastremska sa BNP Paribas Open

Gipaluhod sa Filipina tennis star Alex Eala si Dayana Yastremska pinaagi sa kulbahinam nga tulo ka sets, 7-5, 4-6, 7-5, aron moabante sa Round of 32 sa BNP Paribas Open didto sa Indian Wells, Marso 7, 2026 (PH time).
Naghuwat kang Eala sa sunod ang lain napud nga dikalibre nga player nga si world No. 4 Coco Gauff.
Si Eala, world No. 32 ug 31st-seed sa torneyo, nipakiti og dakong kasingkasing sa usa ka sikit kaayo nga duwa batok sa world No. 52 nga Ukrainian sa duwa nga nilungtad og duha ka oras ug 43 minutos.
Init ang dagan sa deciding set gikan sa sinugdanan hangtod sa tumoy. Nagtabla ang duha sa 4-4 ug pag-usab sa 5-5 sa wala pa mipabuto og "ace" si Eala sa iskor nga 40 aron makuha ang labaw, 6-5.
Giusban paglupig ni Eala si Yastremska og nisaka ang iyang head-to-head record batok sa Ukranian ngadto sa 2-0, human kini niya gipilde pud sa Eastbourne sa miaging tuig.
Sunod nga makasangka ni Eala si Gauff, kinsa maoy mipalagpot kaniya sa quarterfinals sa Dubai Tennis Championships sa miaging torneyo sa wala pa ang unang leg sa "Sunshine Double."
Niabante sa sunod round ang Amerikana nga si Gauff human niya gipukan ang unseeded nga si Kamilla Rakhimova, 6-3, 7-6(5).
Silang Gauff ug Eala pulos nakakuha og "first-round bye" tungod kay lakip sila sa 32 ka seeded players sa torneyo. / RSC