Eala daog sa Kooyong Classic

Nadugangan og usa na sab ka dungog si Alex Eala human siya nahimong kampiyon sa Kooyong Classic, usa ka professional singles exhibition meet nga gipahigayon sa Melbourne, Australia sa Biyernes, Enero 16, 2026 (PH time).
Gi-congratulate sa Kooyong Classic social media page ang maong kadaugan sa Filipina tennis star ubanan sa iyang photo nga nagkupot sa Evonne Goolagong Cawley Trophy nga gihatag isip pasidungog sa kanhi Australian tennis star nga nisikat sa WTA Tour niadtong 1970s ug sayong bahin sa 1980s, ug adunay pito ka Grand Slam singles titles.
“We are happy to announce the winner of the Evonne Goolagong Cawley Trophy is Alexandra Eala,” suwat sa social media post. “Congratulations to our women’s 2026 Kooyong Classic Champion.”
Nakuha ni Eala ang trophy human niya mapilde pag-usab ang 2024 Paris Games silver medalist nga si Donna Vekic sa Croatia, 6-3, 6-4.
Si Eala nga karon No. 49 sa WTA rankings, gilauman nga gamiton ang maong kadaugan isip inspirasyon alang sa iyang unang main-draw appearance sa Australian Open nga magsugod karong katapusan sa semana. / RSC