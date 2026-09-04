Eala di makatunga isip bridesmaid

Gumikan kay nakaabante si Filipina tennis superstar Alex Eala sa 3rd round sa US Open sa New York, dili siya makatunga sa usa ka family wedding karong weekend sa Seattle diin siya unta ang bridesmaid samtang sponsors ang iyang mga ginikanan.
Gibutyag kini pinaagi sa social media sa uyoan ni Alex nga si kanhi Philippine Sports Commission (PSC) chairman Noli Eala.
Human sa kasal, ang pamilya ni Alex molarga dayon paingon sa New York aron suportahan ang 21-anyos nga tennister sa pagpadayon sa kampanya niini sa katapusang Grand Slam tournament sa 2026. / ESL