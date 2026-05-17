Eala di na moagi og qualifying round sa Starsbourg Open

Gisaka ngadto ditso sa main draw ang Filipino tennis star nga si Alex Eala sa Strasbourg Open imbes nga moagi pa unta kini sa qualifying rounds.
Subay sa opisyal nga website sa Women’s Tennis Association (WTA), sangkaon dayon ni Eala ang usa ka qualifier sa Round of 32 sa maong WTA 500 tournament, nga gikatdang mosikad didto sa France.
Lakip sa mga sikat nga tennis players nga nasulod usab sa main draw mao sila si Victoria Mboko, Ekaterina Alexandrova, Iva Jovic, Clara Tauson, Madison Keys, Liudmila Samsonova, Leylah Fernandez, ug Marie Bouzkova.
Si Eala presko pa gikan sa iyang pagkatagak sa third round sa Italian Open human siya gipildi sa world No. 2 nga si Elena Rybakina, 6-4, 6-3, sa miaging semana. / RSC