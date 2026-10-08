Eala di silotan

Dili ra mapahamtangan og silot sa Women’s Tennis Association (WTA) si Filipina tennis ace Alex Eala sa desisyon pagpalta sa China Open aron moduwa sa Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan.

Mao kini ang gibutyag ni Philippine Tennis Association (Philta) Executive Director Tonette Mendoza kagahapon, Huwebes, Oktubre 8, 2026, atol sa Senate Committee on Sports hearing.

Ang pagbutyag ni Mendoza nagsilbi niyang tubag sa pangutana ni Senate Committee on Sports chairman Sen. Bong Go kabahin sa posibleng silot nga ipahamtangan sa WTA ngadto kang Eala kabahin ning maong isyu.

“Thank you po sa government because it really went out that the government was opposing it. I think the government pressured everybody that they cannot now impose a fine on a person who wants to represent the country,” matod ni Mendoza nga napatik sa www.spin.ph.

Nidugang si Mendoza nga sa sunod tuig, ang WTA mosapaka og bag-ong lagda kabahin ning maong isyu.

“Late last week also, the WTA just passed new rules for the following year, which I think will help all the players wanting to represent their country,” dugang ni Mendoza.

Sa karaang lagda sa WTA, ang top ranked players obligadong moduwa sa WTA 1000 events sama sa China Open unya ang mosupak pahamtangan og bug-at nga silot.

Taliwala niini, nipadayon si Eala sa pagsalmot sa Aichi-Nagoya Asian Games diin nakabira na sab siya og laing bronze medal. / ESL