Eala gabangis atubangan sa mga kababayan

Atubangan sa iyang mga kababayan, tataw nga madasigong nakaduwa si Filipina tennis ace Alex Eala sa pagsugod sa iyang kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) 125 Philippine Women’s Open ug iyang gidomianr si Russian Alina Charaeva, 6-1, 6-2, niadtong Lunes, Enero 26, 2026, sa Rizal Memorial Tennis Center sa Manila.
Human sa iyang impresibong kadaugan, nagkanayon ang 20 anyos ug world No. 49 nga lisod ipasabot ang iyang gibati nga niduwa siya atubangan sa iyang mga kababayan ning puntoha sa iyang karera unya sa labing unang WTA event pa gyud sa Pilipinas.
"Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na nandito kayo. Mahirap ibahagi 'yung nararamdaman ko ngayon, kasi matagal ko na 'tong pinapangarap. Maraming salamat," matod ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Human nalubong sa 1st set, ang world No. 142 nga si Charaeva daw paingon nga mobawos dihang nakamugna kini og 2-0 nga labaw sa pagsugod sa 2nd set.
Apan human niini, niposte og unom ka sunodsunod nga kadaugan si Eala aron hingpiton ang iyang kadaugan, nga nagtukmod kaniya sa Round of 16. / ESL