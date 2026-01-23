Eala giapil sa Abu Dhabi main draw

Nakakuha og luna sa main draw si Filipina ace Alex Eala sa Abu Dhabi Open, nga sugdan karong Enero 31, 2026.
Sa sayo pa, gikataho nga kinahanglan pa nga moagi si Eala og wild card sa WTA 500 tournament.
Apan gianunsyo sa mga nag-organisar sa niaging adlaw nga deretso na si Eala sa main draw diin lakip sa iyang mga ikauban ang defending champion nga si Belinda Bencic sa Switzerland.
Sa dili pa mohamag si Eala sa Abu Dhabi, mosalmot una kini sa 1st Philippine Women’s Open, nga ipahigayon karong Enero 26-31 sa Manila. / ESL