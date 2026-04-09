Eala gibawsan ni Ostapenko

Nataktak si Filipina tennis ace Alex Eala sa WTA Linz Open human siya gilupig ni kanhi Grandslam champion Jeļena Ostapenko sa Latvia, 4-6, 5-7, sa quarter-finals niadtong Miyerkules sa gabii, Abril 8m 2026 (PH time), sa Austria. Mao kini ang labing unang higayon nga nagtagbo sila si Eala ug Ostapenko sa clay court.

Apan sa duha nila ka niaging mga duwa sa hard court, gilupig ni Eala si Ostapenko, una sa Miami Open dayon sa Eastbourne.

"When I saw the draw, I thought it was a tough first round for me. She's a great player, and she's having a good year," matod pa ni Ostapenko kabahin ni Eala sa post game interview. / ESL