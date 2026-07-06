Eala gihulagway ni Sharapova nga ‘star’

Gidayeg ni tennis legend Russian Maria Sharapova si Filipina Alex Eala ug iya kining gihulagway nga “star.”
Kini human gitangtangan og bakus sa 21 anyos nga si Eala ang defending champion nga si world No. 3 Iga Swiatek sa Poland, 7-6 (9), 6-2, sa Round of 32 sa Wimbledon niadtong Sabado, Hulyo 4, 2026 (PH time), sa England.
“A star,” komentaryo ni Sharapova sa social media post sa Wimbledon kabahin sa makasaysayong kadaugan ni Eala. Napatik kini sa www.gmanews.tv.
Kahinumdoman nga niadtong Disyembre 2015, gibalita sa Philippine news program State of the Nation ang usa ka bata nga nagpraktis og tennis ug nangandoy nga mahimong sikat nga tennis player lukop kalibutan.
Ang gitumbok nga bata mao si Eala, kinsa niadtong higayuna personal nga nakahimamat ug nakapakuha’g hulagway sa kanhi world No. 1 nga si Sharapova.
Sa mga interbyu, kanunay hisgutan ni Eala si Sharapova nga maoy iyang labing giidolo. Sa pagkakaron, naghimo na og kaugalingong pangalan si Eala.
Sa presstime, si Eala padayon pang nakighinbampakay ni Italian Jasmine Paolini sa Round of 16 sa Wimbledon. / ESL