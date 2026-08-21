Eala gihulagway ni Williams nga ‘world star’

Daghang tennis legends lukop kalibutan ang ningpadayag og pagdayeg ni Filipina tennis ace Alex Eala ug lakip na niini si American Venus Williams, kinsa nihulagway sa 21 anyos nga Pinay nga “world star.”
Si Williams, kinsa 23-time Grand Slam champion, nakigpares na ni Eala sa women’s doubles sa niaging Bad Homburg Open sa Germany ug National Bank Open in Toronto, Canada.
“It was amazing to play under the lights. I think we both thrive in pressure situations and you know, Alex is a world star. She’s just incredible and besides the fact of her tennis, she’s an incredible person, well-spoken, and just an impressive young lady,” matod ni Williams.
Ang laing American legendary champion nga si Billie Jean King nidayeg kang Eala gumikan kay nakahatag kini og inspirasyon sa mga batan-on dili lang sa Pilipinas, kon dili lukop kalibutan.
“She is the first Filipino to reach the Round of 16. Such an inspiration for kids in the Philippines and all over the world. Keep going for it, Alex,” pamahayag ni King kabahin sa makasaysayong kampanya ni Eala sa niaging Wimbledon sa London.
Sa Wimbledon, nakaabot sa 4th round o Round of 16 si Eala diin lakip sa iyang gipakaging mao ang defending champion nga si Iga Swiatek sa Poland, 7-6(9), 6-2.
Ang ubang legends nga ningdayeg ni Eala pulos nagtuo nga mas taas pa ang maabot ni Eala sa ugma damlag. / Gikan sa wires