Eala gikahimamat iyang ‘SUPER IDOL’

Laing pangandoy ni Filipina tennis ace Alex Eala ang natuman human niya personal nga gikahimamat ang gihulagway niyang “super idol” nga si retired Russian professional tennis player Maria Sharapova.
Nahitabo kini sa labing ulahing episode sa podcast ni Sharapova nga Pretty Tough diin ang 21-anyos nga si Eala may pinasidunggang dinapit.
Sa posts ni Sharapova sa iyang social media accounts, nakita nga naggakos sa ilang labing unang panagtagbo ang duha ka tennis stars sa managlahing henerasyon.
“Nice to meet you finally,” matod sa 39-anyos nga si Sharapova.
“Oh my goodness,” tubag ni Eala.
“Thank you for finding time tie for us,” dugang ni Sharapova una niya giawhag si Eala nga molingkod alang sa iyang podcast.
Gipasabot ni Eala nga grabe ang iyang pag-idolo kang Sharapova ug nagsugod kini dihang nag-edad pa lang siya 5 anyos.
Niadtong Hulyo 2026, gitawag ni Sharapova si Eala nga “a star” human sa makasaysayon niining kampanya sa Wimbledon.
Dihang aktibo pa siyang nagduwa, si Sharapova gikonsiderar nga labing dominante ug labing bantugang tennis player lukop kalibotan. / ESL