Eala gilaumang mosaka isip world no. 15

Human sa iyang kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) 2026 season, nga gituldokan og 1st runner-up finish sa bag-uhay lang nahuman nga Hong Kong Tennis Open, gilaumang mosaka na sab ang world rankings ni Filipina tennis star Alex Eala.
Si Eala, kinsa nipatong sa bag-o niyang career-high world no. 17 dili pa lang dugay, nakadugang og 163 rating points human sa iyang kampanya sa Hong Kong.
Niini, gilaumang mosaka pa si Eala isip world no. 15 inig gawas sa bag-ong WTA world ratings.
Gawas niini, si Eala nakabulsa sab og dugang $22,125 o dul-an sa P1.4 million gikan sa iyang pagduwa sa Hong Kong.
Sa wala pa siya niduwa sa Hong Kong, si Eala nakatigom nang daan og kapin sa $2 million sa kinatibuk-an sa iyang pagsalmot sa nagkadaiyang mga kompetisyon ning tuig 2026.
Gilaumang mosalmot si Eala sa Philippine Open WTA 125 sa sunod buwan una kini motutok sa iyang kampanya sa sunod tuig. / ESL