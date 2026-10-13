Eala gipakaging sa worls no. 217

Sa wala damha, nasugamak sa supresa ug makapaking nga kapildihan si Filipinas tennis ace Alex Eala sa labing una pa lang niyang tahas sa 2026 Wuhan Open niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 12, 2026, sa China.
Si Eala nikombati ning maong Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event isip No. 13 seed ug world ranked No. 18 hinungdan nga usa siya sa labing mga inilog hilabi ning labing una niyang tahas kay si world ranked No. 217 Chinese Han Shi ang iyang kontra.
Apan daw nakurat ang tanan dihang niyukbo si Eala sa iyang 21-anyos nga qualifier nga kontra, 6-4, 3-6, 3-6.
Sa 1st set pa lang, nagpakita na og senyales si Shi nga aduna siya’y ikasukol batok ni Eala bisan napilde siya ning maong set.
Sa 2nd set, hinayhinay nang nausab ang dagan sa sugilanon ug nakaangkon og labaw sa duwa si Shi sa labing unang higayon, 4-3. Wala na molingi pagbalik si Shi ug nilahos na siya aron dag-on ang set.
Hingpit nga nausab ang dagan sa sugilanon sa 3rd set ug nakaposte og 3-0 nga labaw si Shi una nakuha ni Eala ang labing una niyang puntos sa set.
Apan ning higayona, tataw nga kontrolado na ni Shi ang duwa ug wala niya usiki ang kahigayunan aron maposte ang usa sa labing dako niyang kadaugan. / ESL