Eala gitaktak ni Jovic sa HSBC Championships

Nitiklop ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Eala sa HSBC Queen’s Club Championships human siya gikastigo ni American teenager Iva Jovic, 6-2, 6-2, sa Round of 16 niadtong Miyerkules sa gabii, Hunyo 10, 2026 (PH time), sa England.
Si Jovic, kinsa kasamtangang Women’s Tennis Association (WTA) world no. 19 ug 5th seed sa torneyo, maoy unang nakapuntos sa 1st set.
Nibawi si Eala ug niposte kini’g duha ka sunodsunod nga kadaugan alang sa 2-1 nga labaw.
Apan human niini, nidominar na og sugod ang 18 anyos nga si Jovic hangtod nga nadaog niya ang set.
Si Eala, 21, kinsa nisaka isip world No. 33 human niya nasakmit ang titulo sa Birmingham Open ning bag-uhay lang, maoy unang nakapuntos sa 2nd set apan human niini, nidominar na sab si Jovic aron hingpit nga dag-on ang duwa. / ESL