Eala gitaktak sa Amerikana

Naputol ang maayong dagan sa kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala human siya nakatilaw og kastigo batok ni World No. 4 American Coco Gauff sa quarter-finals sa Dubai Tennis Championships kagahapon sa buntag, Biyernes, Pebrero 20, 2026 (PH time).
Wala nakasugakod si Eala sa bangis nga abilidad ni Gauff ug nakamugna siya og daghang sipyat hinungdan nga nasugamak siya sa dakong kapildihan, 0-6, 2-6.
Hinuon, wala kini hingpit nga nakatabon sa maayong gipakita ni Eala sa torneyo diin nakarehistro siya og kadaugan batok nila ni World No. 8 Jasmine Paolini sa Italy, No. 32 Sorana Cirstea sa Romania, ug sa kababayan ni Gauff nga si No. 45 Hailey Baptiste.
Adunay mga higayon sa nangaging torneyo nga nakabangon si Eala gikan sa pagkalubong apan batok kang Gauff, kinsa nakabaton na og duha ka Grand Slam singles titles, tataw nga wa’y ikasukol ang 20 anyos nga Pinay.
Taliwala niini, nakadayeg si Gauff sa gipakita ni Eala, kinsa iyang kanhi kauban sa usa ka doubles event.
“Alex is a tough competitor. Even when I was up I knew she could come back at any given moment. I’ve seen her do it before,” matod ni Gauff, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Nangangha sab si Gauff nga grabe ka daghan ang ning-abiba ni Eala nga maoy nakapuno sa stadium.
“I played this tournament for many years and to see the stadium full means a lot,” pasabot ni Gauff.
“I’d like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. It’s great for the sport. Keep being enthusiastic and keep rooting for your player.”
Ang Dubai event maoy ikaunom nga torneyo nga gisalmutan sa World No. 47 nga si Eala karong tuiga. / ESL