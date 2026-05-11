Eala gitaktak sa Grand Slam champion

Nakahatag og saktong kombati si Filipina tennis ace Alex Eala batok ni world No. 2 Elena Rybakina sa Kazakhstan apan wala siya nakasugakod sa hingpit ug nasugamak sa 6-4, 6-3 nga kapildihan sa Round of 32 sa Italian Open sa Rome niadtong Dominggo sa gabii, Mayo 10, 2026 (PH time).
Una siya niyukbo, ang 20 anyos nga si Eala nakapanghudlat pa sa iyang Grand Slam champion nga kontra.
Sa first set, nibangon si Eala gikan sa pagkalubong ug nakasikit kini pagbalik, 4-5.
Apan human niini, si Rybakina, kinsa nakahipos na og 13 ka singles titles, nigamit sa iyang makusog nga serve aron angkunon ang kadaugan sa set.
Sa second set, nakalabaw pa si Eala, 2-1, apan human niini, tulo ka sunodsunod nga kadaugan ang giposte ni Rybakina hangtod nga hingpit na siya nakasulod sa Round of 16. / ESL