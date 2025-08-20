Eala gusto mokulit na sab og history

Determinado si Filipina tennis ace Alex Eala nga mokulit na sab og kasaysayan sa iyang pagsalmot sa US Open sa New York, taho sa www.abs-cbnnews.com.
Si Eala mas nahagit ning higayuna human siya nahagsa sa No. 70 sa bag-ong world rankings sa Women’s Tennis Association (WTA) gikan sa No. 56 tungod sa dili maayo niyang kampanya sa niaging pipila ka mga torneyo nga iyang gisalmutan.
Sa niaging Cincinnati tournament ug Abierto GNP Seguros sa Mexico, wala nakaduwa si Eala tungod sa nasinati niyang angol sa iyang abaga.
Hinuon, hingpit na siyang naalim gikan ning maong pagkaangol./ ESL