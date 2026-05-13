Eala hingpit nanamilit sa Italian Open

Hingpit na nga nitiklop ang kampanya ni Filipina tennis aces Alex Wala sa Italian Open sa Rome.
Kini human napilde ang panag-uban nila ni American Hailey Baptiste sa first round sa doubles event batok nila ni American Taylor Townsend ug Czech Kateřina Siniaková, 6-2, 6-1, niadtong Martes sa gabii, Mayo 12, 2026 (PH time).
Grabe ang hinampakay sa labing unang duwa una nakuha nila ni Townsend ug Siniaková ang kadaugan alang sa 1-0 nga bintaha.
Apan human niini, nidominar na og sugod sila si Townsend ug Siniaková diin tataw nga nipatigbabaw ang mas taas nilang kasinatian sa clay court.
Ning maong kompetisyon, niduwa sab si Eala sa singles diin nakaposte siya og duha ka mga daog una siya gitaktaka ni Elena Rybakina sa Kazahkstan, 6-4, 6-3, sa Round of 32. / ESL