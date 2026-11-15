Eala ika-6 sa bag-o nga U23 WTA ranking

Nitapos sa ikaunom nga puwesto ang pambato sa Pilipinas nga si Alex Eala sa listahan sa mga tennis player nga nag-edad og ubos sa 23 anyos sa Women's Tennis Association (WTA) 2026 season.
Si Eala, kinsa nihuman sa tuig sa iyang career-best nga No. 15 sa kinatibuk-ang ranking, nakatigom og 2,392 puntos.
Ang 21-anyos nga si Eala nagsunod lang sa 19-anyos nga si Mirra Andreeva, 22-anyos nga si Coco Gauff, 22-anyos nga si Linda Noskova, 22-anyos nga si Diana Shnaider, ug 18-anyos nga si Iva Jovic.
Nag-una sa U23 ranking ang World No. 3 nga si Mirra Andreeva pinaagi sa 6,306 puntos. Gisundan siya ni Coco Gauff (5,763 puntos), Linda Noskova (4,343), Diana Shnaider (3,238), ug Iva Jovic (2,941).
Human sa produktibo ug historical nga season mopahuway usa si Eala. Mobalik kini og duwa sa WTA 2027 season sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand karong Enero 4 ngadto 10. / RSC