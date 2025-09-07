Eala kampiyon sa Guadalajara Open

Gihatagan ni tennis star Alex Eala ang Filipino fans og dakong rason sa pagsaulog sa iyang nabuhat nga kasaysayan nga labing unang Pinoy nga nakadaog og titulo sa Women’s Tennis Association (WTA) tournament.
Nakuha ni Eala ang iyang pinakaunang WTA 125 crown human gilampornas ang Hungarian nga si Panna Udvardy, 1-6, 7-5, 6-3, sa Finals sa Guadalajara 125 Open niadtong Septiyembre 7, 2025 (PH time) didto sa Mexico.
Ang 20-anyos nga tennis ace nakabangon gikan sa luya nga opening set ug milabni sa sunod nga duha ka sets aron makuha ang titulo ug masuwat ang dako nga milestone para sa Philippine tennis. Nagdikta sa ritmo si Udvardy sa unang set ug dali lang nakadominado samtang si Eala nag-adjust pa sa iyang duwa.
Didto na sa ikaduha nga set nigawas ang kabangis ni Eala ug mikuha kin isa sikit nga 7-5 nga daog, gisundan kini og dominasyon sa deciding set, 6-3, nga maoy nilansang sa iyang kadaogan. / RSC