Eala kampyon sa DC Open ‘26

Sa pagbalik sa aksiyon human kini temporaryong naundang sa pagbunok sa uwan, gikastigo ni Filipina tennis ace Alex Eala si American Jessica Pegula, 4-6, 6-4, 6-0, sa Martes sa kaadlawon, Agusto 4, 2026 (PH time), aron angkunon ang kampyunato sa Mubadala DC Open sa Washington DC, USA.
Ning maong kalampusan, napatik si Eala isip labing unang tennister gikan sa Pilipinas nga nakalabni og Women’s Tennis Association (WTA) Tour-level singles title.
“I feel so much love. My first chance at a title knowing it won’t be the last and already having achieved this milestone for my career. I knew whatever happened after this match would have already been a win for me,” matod ni Eala sa post-game interview human sa duwa.
Ang pagsugod sa duwa nga orihinal nga gikatakda niadtong Lunes sa kadlawon, Agusto 3, nalangan og tulo ka oras tungod sa pagbunok sa uwan.
Dihang nakasugod na ang duwa, si Pegula kinsa maoy top seed ning WTA 500 nga torneyo ug kasamtangang world No. 3, nakaposte og labaw, 6-4, 1-2, apan ning puntoha, nakadesisyon ang mga nagpasiugda nga undangon ang hinampakay ug iuswag kini og pipila ka oras kay nibalik na sab pagbunok ang uwan.
Sa pagbalik sa aksiyon, nakatabla pa si Pegula sa 2nd set, 2-2, apan human niini, hinayhinay nang nitapon ngadto kang Eala ang momentum ug tuod man, nakuha gyud sa 21-anyos nga Pinay ang kadaugan ning maong set.
Sa 3rd set, hingpit na nga gidominar ni Eala ang duwa ug nilahos na kini paingon sa labing dakong kadaugan sa iyang karera.
“So standing here in the middle of all this love, my first chance at a title, knowing that it won’t be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me,” dugang ni Eala kinsa kasamtangang world No. 28.
Ning maong kalampusan, gilauman nga masulod si Eala sa Top 20 inig gawas sa bag-ong WTA world rankings. / ESL