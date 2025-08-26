Eala kontra Bucsa karon

Makighinampakay si Filipina tennis ace Alex Eala batok kang Spanish Cristina Bucsa sa 2nd round sa pagpadayon sa iyang makasaysayong kampanya sa US Open sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York karong Miyerkules, Agusto 27, 2025 (PH time).
Ning sangkaa, seguradong sangko sa langit ang morale ni Eala tungod sa iyang kadaugan sa 1st round batok kang world no. 14 Clara Tauson sa Denmark, 6-3, 2-6, 7-6 (13-11) niadtong Lunes sa kadlawon, Agusto 25.
Ning maong kadaugan, nakakulit og kasaysayan si Eala isip labing unang Pinay nga nakareshitro og daog sa usa ka Grand Slam tournament.
Ang US Open maoy usa sa upat nga gikonsiderar nga Grand Slam tournaments kauban ang Australian Open, French Open (Roland Garros), ug Wimbledon.
Gilauman nga dako ang pagsalig ni Eala nga makaabot sa 3rd round gumikan kay iyaha na mang nalupig si Busca sa labing una nilang engkuwentro, 2-6, 6-3, 7-6 (8), niadtong 2021 W25 Grenoble sa France.
Si Eala kinsa nakaseguro na og $154,000 o P8.7 milyunes human sa iyang kadaugan sa 1st round, nagkanayon nga kanunay siyang hidlaw nga makaposte og makasaysayong kadaugan sukad pa kaniadto.
Sa iyang bahin, si Bucsa nakaabante human sa yano niyang kadaugan sa 1st round batok kang American Claire Liu, 6-2, 6-1, sa Martes, Agusto 26. / ESL