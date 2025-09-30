Eala kontra Kawa naundang sa uwan

Naundang og kalit ang labing unang tahas ni Filipina tennis ace Alex Eala sa Suzhou Open WTA 125 sa China batok kang Katarzyna Kawa sa Poland gumikan sa pagbunok sa uwan kagahapon sa buntag, Martes, Septiyembre 30, 2025.
Ang duwa nga nakaeskedyul alas 10:00 sa buntag, nakasugod paglabay pa sa duha ka oras paglurang na sa uwan.
Nagtabla ang hinampakay sa 1st set, 2-2, dihang nibunok na sab ang uwan hinungdan nga napugos ang organizers nga iuswag na lang kini.
Ning pagsuwat, wala pa masayri kon kanus-a ipadayon ang panagsangka. / ESL