Eala kontra world no. 10 sa q-finals

Kontrahon og balik ni Filipina tennis star Alexandra "Alex" Eala ang kasamtangang world No. 10 Elina Svitolina sa Ukraine sa quarterfinals sugod karong Sabado sa alas 6:30 sa buntag, Agusto 1, 2026, sa DC Open sa Washington DC, USA.
Kini maoy ikaduha pa lang panagsangka nila ni Eala ug Svitolina sa Women's Tennis Association (WTA) tour.
Sa premiro nilang hinampakay, gipukan ni Eala si Svitilona sa quarter-finals sab sa Berlin Tennis Open niadtong Hunyo.
Si Eala, 21, kinsa kasamtangang world No. 28, nakasulod sa quarter-finals pinaagi sa paglupig nila ni defending champion Leylah Fernandez sa Canada, 6-2, 7-6(1), sa round of 16 ug Qinwen Zheng sa China, 4-6, 6-4, 6-1, sa round of 32.
Sa iyang bahin, si Svitilona
kinsa no. 2 seed sa torneyo, nakaabot ning puntoha pinaagi sa pagbuntog ni Polina Kudermetova sa Uzbekistan, 7-6(4), 6-4, sa round of 16.
Nakakuha og bye si Svitilona sa round of 32.
Ang modaog nila ni Eala ug Svitilona mosulod sa semis aron kontrahon ang modaog sa laing quarter-final game tali nila ni Naomi Osaka sa Japan ug Elisa Cocciaretto sa Italy. / ESL