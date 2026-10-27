Eala, Krawczyk miatras sa doubles event

Niatras si Filipina tennis ace Alex Eala ug ang iyang American partner nga si Desirae Krawczyk sa ilang partipasyon sa doubles event sa Women’s Tennis Association (WTA) 500 Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan.
Base sa WTA website, nahitabo kini gumikan kay nakasinati og back injury si Krawczyk.
Si Eala ug Krawczyk, kinsa adunay dugong Pinoy gikan sa iyang inahan, nakatakda unta nga makigharong sa panagpares nila ni Hao-Ching Chan sa Chinese Taipei ug Miyu Kato sa Japan sa Round of 16.
Ang mopuli nila ni Eala ug Krawcyzk mao ang Russians nga sila si Yulia Putintseva ug Liudmila Samsonova.
Ning maong kalambuan, si Eala magtutok na lang sa iyang kampanya sa singles event diin nakasulod siya sa Round of 16.
Sa Round of 32, yanong gipukan ni Eala si British wildcard Mika Stojsavljevic, 6-1, 6-2.
Sa sunod niyang tahas, si Eala, kinsa kasamtangang world No. 20, makigkontra ni world No. 38 Australian Talia Gibson karong Miyerkules, Oktubre 28, 2026. / ESL