Eala lakip sa moduwa sa Stars of the Open

Nahilakip si Filipina tennis ace Alex Eala sa mga magduduwa nga mopakita og aksiyon sa the Stars of the Open exhibition event nga ipahigayon karong Agusto 28, 2026 (PH time), isip tipik sa US Open Fan Week.
Si Eala kinsa kasamtangang Women’s Tennis Association (WTA) world ranked No. 20, moduwa sab sa main draw sa torneyo sa women’s singles ug mixed doubles.
Sa mixed doubles, ikauban ni Eala si Canadian Felix Auger-Aliassime.
Si Eala gikan sa Round of 32 exit sa iyang kampanya sa Cincinnati Open ning bag-ohay lang. / ESL