Eala mag-training sa Pilipinas una moasdang sa China

Nahibalik sa Pilipinas ang pambatong tennister sa nasod nga si Alex Eala aron mag-training og kadyot sa dili pa siya molarga sa China alang sa ilang kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) 25 Jingshan Tennis Open nga gikatakda karong Septiyembre 22-28, 2025.
Ning maong torneyo, nanghinaot si Eala nga masumpayan ang maayo niyang kampanya sa niaging duha ka WTA tournaments nga iyang gisalmutan.
Gipangtumbok mao ang WTA 250 Sau Paulo Open sa Brazil diin nakaabot siya sa quarter-finals ug WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico diin naangkon niya ang iyang labing unang kampyunato sa WTA event.
Tungod niini, nisaka ang 20-anyos nga si Eala sa labing ulahing WTA rankings gikan sa No. 61 ngadto No. 57, kuwang lang og usa sa iyang career-best ranking.
Kon maayo ang dagan sa kampanya ni Eala sa China, hayan gilaumang mabuak niya ang iyang personal-best sa WTA rankings. / ESL