Eala makigbatok og balik ni Hon

Sugdan ni Filipina tennis star Alex Eala ang iyang kampanya sa grass court singles event sa Birmingham Open sa England karong Martes sa hapon, Hunyo 2, 2026 (PH time).
Sa premiro niyang tahas, kontrahon ni world No. 37 nga si Eala ang world No. 143 nga si Australian Priscilla Hon.
Kini maoy ikatulong higayon nga magkrus ang dalan nila ni Eala ug Hon. Pareho silang adunay 1-1 nga rekord sa ilang duha ka mga engkuwentro kaniadto.
Sa presstime, si Eala nagduwa sa doubles event sa Birmingham Open kagabii. / ESL