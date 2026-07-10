Eala makighimamat sa kababayang fans

Nakaiskedyul si Filipina tennis ace Alex Eala alang sa usa ka homecoming aron makighimamat sa iyang mga kababayan karong buwan sa Hulyo 2026, pahibalo sa Globe Telecom.
Pinaagi sa Facebook, gipahibalo sa Globe nga ang Alex Eala Fan Meet Experience ipahigayon karong Hulyo 16 sugod sa alas 4:00 sa hapon sa Glorietta Activity Center.
Si Eala bag-ohay lang nakahuman sa iyang makapadasig ug makasaysayong kampanya sa labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan diin nakaabot siya sa ikaupat nga round ug lakip sa iyang gipilde ang defending champion ug World No. 3 Iga Swiatek sa Poland.
Gawas nga mas naisa niya ang Pilipinas sa mapa sa tennis, nakahakot sab si Eala og 240 ranking points sa Women's Tennis Association (WTA) ug naglagiting nga ganting salapi nga mobalor og US$396,000 o dul-an sa P25 million.
Si Eala kasamtangang World No. 32 apan gilaumang mosaka kini og taas tungod sa iyang naabot sa Wimbledon. / ESL