Eala makighinampakay sa Singapore, Japan

Human sa iyang pagpanamilit sa 2026 US Open, dali nga gipabalising ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang atensiyon sa duha ka kompetisyon nga nagkasumpaki ang eskedyul.
Gipangtumbok mao ang Singapore Open Women’s Tennis Association (WTA) 500 ug 2026 Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan.
Ang Singapore Open ipahigayon karong Septiyembre 21-27 samtang ang Asian Games mosugod karong Septiyembre 19 ug mahuman sa Oktubre 4.
Hinuon, ang tennis event sa Asian Games karon pang Septiyembre 27 mosugod hinungdan nga nakamaneho si Eala sa pagsal-ot sa iyang eskedyul ning duha ka kompetisyon.
Tinguha sab unta moduwa ni Eala sa China Open WTA 1000 nga mosugod karong Septiyembre 30 ug mahuman sa Oktubre 11 apan dili na madala sa iyang eskdeyul.
Mas gipalabi ni Eala ang pagrepresentar sa Pilipinas sa Asian Games.
“I love playing and competing with the Philippine team. I think it’s a really fun environment, and I love being with the team,” matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv. / ESL