Eala makighinampkay kontra world No. 13 karon

Human sa iyang dominanteng kadaugan sa labing una niyang duwa sa Ningbo Open sa China, si Filipina tennis ace Alex Eala mosagubang og mas lisod nga tahas sa 2nd round ning Women’s Tennis Association (WTA) 500 tennis tournament sa Huwebes, Oktubre 22, 2026, sugod ala 1 sa hapon.
Si Eala, nimakmak ni Frenchwoman Diane Parry, 6-3, 6-1, sa 1st round, makigsangka ni world No. 13 Russian Diana Shnaider sa Round of 16 sa Yinzhou International Tennis Center.
Nanghinaut si Eala nga ang iyang maayong gipakitang duwa sa iyang pagdominar ni Parry magpadayon sa iyang pagpakigkontra ni Shnaider, kinsa maoy No. 6 seed sa torneyo.
Si Shnaider nakaabot ning puntoha human sa makutas niyang kadaugan batok ni Yulia Putintseva sa Kazakhstan, 7-5, 7-6 (4).
Ang modaog tali nila ni Eala ug Shnaider makasulod sa quarter-finals kontra sa modaog sa laing Round of 16 nga hinamapakay tali ni American Iva Jovic ug Italian Jasmine Paolini.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nius-os gikan sa world ranked No. 19 ngadto sa No. 20, nagtinguha nga makabawi ning maong torneyo human sa dili niya maayong kampanya sa niaging duha ka mga kompetisyon nga iyang gisalmutan. / ESL