Eala makigpares og world No. 4 sa US Open mixed doubles

Ikapares ni Filipina tennis ace Alex Eala si men’s world No. 4 Canadian Felix Auger-Aliassime sa US Open mixed doubles, nga sugdan karong Agusto 23, 2026, sa New York.
Opisyal kining gianunsyo sa United States Tennis Association (USTA) kagahapon, Martes, Hulyo 28, (PH time).
Si Auger-Aliassime, 25, nakadaog og mixed doubles bronze medal sa 2024 Paris Olympics kauban ang iyang kababayang si Gabriela Dabrowski.
Nakasulod sab siya sa US Open semifinals niadtong 2021 ug 2025. Nakaabot siya sa quarterfinals French Open ug Wimbledon karong tuiga.
Si Eala, kinsa kasamtangang women’s world No. 28, maayo sab og gipakita karong tuiga sa nagkadaiyang mga torneyo nga iyang gisalmutan.
Sa dili pa ang US Open, moduwa una si Eala sa women’s singles sa Washington DC Open, Canadian Open ug Cincinnati Open. / ESL