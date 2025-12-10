Eala malipayon isip flag-bearer

Nagkanayon si Filipina tennis ace Alex Eala nga daw naglutaw lang gihapon siya sa panganod human niya gibitbit ang bandera sa Pilipinas atol sa opening ceremony sa 33rd Southeast Asian Games niadtong Martes, Disyembre 9, 2025, sa Bangkok, Thailand.
Si Eala usa sa flag-bearers sa Pilipinas kauban si Alas Pilipinas volleyball men's team captain Bryan Bagunas atol sa parada.
"It was surreal! It’s an experience of a lifetime," matod ni Eala sa interbyu sa Philippine Olympic Committee (POC) Media nga napatik sa www.gmanews.tv. / ESL